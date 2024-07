Host Nation France Unveils Paris Eventing Team

Sélections olympiques Paris 2024 – Équipe de France d'équitation À Paris, les Jeux d’une vie 💙🤍❤️ Le suspense est resté total jusqu’au bout …Il est temps de vous dévoiler la sélection tricolore pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ! 🤩🇫🇷 Découvrez les couples qui représenteront la France ! 🏇

En concours complet, dressage, et saut d'obstacles, nos Bleus défendront fièrement nos couleurs en quête de médailles olympiques 🥇 À Versailles, dans votre club ou chez vous, tous supporters des Bleus ! 🥳🇫🇷 C'est le moment de partager vos encouragements en commentaires ! Posted by FFE – Equipe de France on Saturday, July 6, 2024

At long last, we finally know which horses and riders will represent the home nation in Paris later this month. The French federation has unveiled the names of the combinations who will compete in eventing:

Stéphane Landois and Ride for Thais Chamon Dumontceau, a 12-year-old Selle Francais gelding owned by S.C.E.A. Ecurie du Cerisier Bleu

Karim Laghouag and Triton Fontaine, a 17-year-old Selle Francais gelding owned by Phillippe Lemoine, Guy Bessat, S.A.R.L. Ecurie Karim Laghouag, and Camille Laffitte

Nicolas Touzaint and Diabolo Menthe, an 11-year-old Selle Franciais gelding owned by Francoise Niclaus, SC Mezard Sports, Melinda Tapie

Traveling Reserve: Gireg le Coz and Aisprit de la Loge, a 14-year-old Selle Francais gelding owned by Augustin and Frederique Grand

